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Диетолог объяснил, чем полезна кожура картофеля

Диетолог объяснил, чем полезна кожура картофеля

Именно в кожуре концентрируется значительная часть калия, важного для работы сердца и сосудов, а также магния, фосфора и витаминов группы B Картофель в кожуре обладает наибольшими полезными свойствами, заявил диетолог Андрей Бобровский в беседе с изданием "Абзац".

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