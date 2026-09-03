Диетолог объяснил, чем полезна кожура картофеля

Именно в кожуре концентрируется значительная часть калия, важного для работы сердца и сосудов, а также магния, фосфора и витаминов группы B Картофель в кожуре обладает наибольшими полезными свойствами, заявил диетолог Андрей Бобровский в беседе с изданием "Абзац".
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