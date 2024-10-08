⏺ В Симферополе выбирают главу администрации ❗️Смотрите прямой эфир: https://crimea24tv.ru/broadcasting/ Первый докладчик — Михаил Афанасьев.
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⏺ В Симферополе выбирают главу администрации ❗️Смотрите прямой эфир: https://crimea24tv.ru/broadcasting/ Первый докладчик — Михаил Афанасьев.