Под Новосибирском 10 мигрантов наказали штрафами и депортацией

Рейд полиции по выявлению нелегальных мигрантов прошел в Мошковском районе. Проверяли 8 строящихся коттеджей.
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