Мошенники стали использовать схему с самозапретом на кредиты

Аферисты придумали новые схемы, чтобы обойти самозапрет на получение кредитов. Как пишет «РБК», мошенники могут звонить от имени налоговой, банков или даже госструктур и убеждать жертву снять ограничение.
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