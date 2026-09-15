Орлова пристыдила Курбана Омарова, спровоцировавшего скандал из-за крещения его дочери от Бородиной

Артистка откровенно высказала, что думает по поводу поведения бизнесмена. Ольга Орлова, Ксения Бородина с дочкой Теоной СоцсетиОльга Орлова*, лучшая подруга Ксении Бородиной, вмешалась в скандал, разгоревшийся вокруг крещения младшей дочери телеведущей.
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