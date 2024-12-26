NASA поручило частным компания обеспечить связь в радиусе 2 млн км от Земли На ...

NASA поручило частным компания обеспечить связь в радиусе 2 млн км от ЗемлиНа днях NASA выбрало четыре компании для предоставления услуг связи на околоземной орбите, на Луне, между спутниками и планетой, а также с космическими миссиями на расстоянии до 2 млн км от Земли.