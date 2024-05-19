Развожаев: в Севастополе во время ночного нападения ВСУ никто не пострадал

Глава Севастополя Михаил Развожаев оповестил, что в ходе ночного нападения ВСУ никто не пострадал. Он утверждает, что сотрудники экстренных и силовых служб на данный момент «обследовали и убрали уже практически все упавшие осколки и суббоеприпасы».