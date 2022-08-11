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Член Совфеда Пушков не нашел причин возобновлять поставки газа "враждебно" Болгарии

Член Совфеда Пушков не нашел причин возобновлять поставки газа "враждебно" Болгарии

Нет никаких причин для возобновления поставок российского газа в Болгарию, которая является враждебным государством по отношению к России, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

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