Член Совфеда Пушков не нашел причин возобновлять поставки газа "враждебно" Болгарии

Нет никаких причин для возобновления поставок российского газа в Болгарию, которая является враждебным государством по отношению к России, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Нет никаких причин для возобновления поставок российского газа в Болгарию, которая является враждебным государством по отношению к России, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Свежие комментарии