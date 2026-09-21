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ТАСС

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Кремль не видит подвижек в переговорном процессе по Украине

Кремль не видит подвижек в переговорном процессе по Украине

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Каких-либо подвижек в украинском урегулировании пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

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