Кремль не видит подвижек в переговорном процессе по Украине

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Каких-либо подвижек в украинском урегулировании пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
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