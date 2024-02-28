Правда или миф: расход масла зависит от скорости автомобиля

Есть ли связь между "масложором" и быстрой ездой, и если да, то - почему? фото: unsplash.com На вопрос ответил эксперт журнала «За рулем» Ответ эксперта Михаил Колодочкин, обозреватель: – Для быстрой езды требуются повышенные затраты энергии: иными словами, нужно высокое давление в цилиндрах.
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