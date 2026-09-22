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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Паталаха о буллитах до матча: «Игра может потерять изюминку, команды окажутся в разном психологическом состоянии. Та, что победит в серии, будет играть в более закрытый хоккей»

Защитник «Динамо» Марио Паталаха высказался о работе с тренерским штабом  Леонида Тамбиева . – Марио, как оценишь свое состояние на старте чемпионата? – Не только я, но и вся команда чувствует себя хорошо, работаем.

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