ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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Про Декларацию G-20, подписанную от лица России

Про Декларацию G-20, подписанную от лица России

ПРО ДЕКЛАРАЦИЮ G-20, ПОДПИСАННУЮ ОТ ЛИЦА РОССИИ . ЧАСТЬ 1 Итогом саммита G20 в Индии 9-10 сентября стала Декларация, подписанная всеми участниками.

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