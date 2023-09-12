ПРО ДЕКЛАРАЦИЮ G-20, ПОДПИСАННУЮ ОТ ЛИЦА РОССИИ . ЧАСТЬ 1 Итогом саммита G20 в Индии 9-10 сентября стала Декларация, подписанная всеми участниками.
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