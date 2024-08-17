В Китае возгорелся списанный авианосец «Минск»

Установили, что возгорание началось в пятницу в ходе разбора и переоборудования списанного авианосца «Минск» на реке Янцзы в городе Наньтун восточной провинции Цзянсу КНР, об этом сообщает издание Xinhua.
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