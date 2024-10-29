Бляшками покрыло все тело: как псориаз изменил жизнь молодой модели

Читательница издания KP.RU по имени Юлия столкнулась с неприятным заболеванием кожи — псориазом. Это заболевание не лечится полностью, однако существует множество методов терапии, позволяющих уменьшить его симптомы и внешние проявления до минимума.
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