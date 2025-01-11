В Петербурге открылась выставка «Тропинин у Пушкина», на которой произведения художника впервые предоставлены в таком объеме

Если в прошлом году в столице проходила выставка «Пушкин у Тропинина», то теперь художник отправился к поэту в город на Неве Проект «Тропинин у Пушкина» — продолжение межмузейного сотрудничества Всероссийского музея А.
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