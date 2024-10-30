Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украина и Россия якобы снова ведут переговоры о взаимном отказе от обстрелов энергетики – Financial Times

Украина и Россия якобы снова ведут переговоры о взаимном отказе от обстрелов энергетики – Financial Times

Британская Financial Times со ссылкой на осведомленные источники утверждает, будто бы Украина в настоящее время снова ведет с Россией непубличные предварительные переговоры о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры друг друга.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Нечего играть с ними  в дипломатию Однозначно её надо стирать с лица земли , а её народ делать изгоями на Запад , который хотел скорой победы над Россией и оккупировать таким образом земли украины , завладев (её) нашими ресурсами и полностью активами .Ну а всё это конечно заграбастали потом США , а тому же Западу остались бы крохи в виде управления оставшимся стадом  и только .Запад только номинально владел бы большей частью земель , а активы все были бы в руках американцев .Остальные земли использовали до поры до времени остальное вороньё , что успело выкупить у украины в начальный период оккупации . но янки не дадут им спокойно развиваться и их эксплуатировать и заберут себе . А что в таком случае получила бы Россия . Потеря самой промышленной республики , базы через километр по границе , потерю выхода в Чёрное Море и выход из Балтийского моря и кучу врагов . Вообще в таких случаях лапы к верху подымают . Вот что такое любые переговоры  . Заметьте , что вся Азия была бы уже не с нами . А далее незавидная нарезка остатков России на кусочки и растаскивания по соседям , но власть была бы одна -у американцев . Ну и как нужны нам эти переговоры ? А как использовали бы население России вы уже видите проявления во многих частях света и у нас в стране
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12 час.
лина любимцева
Якобы ведут, или ведут эти переговоры? Они еще пусть договорятся, ПО СКОЛЬКО человек будут убивать с той и с другой стороны...
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12 час.
лл
лина любимцева
А знаете, ДУРАКИ НИЧЕМУ НЕ УЧАТСЯ и НИКАКИХ ВЫВОДОВ НЕ ДЕЛАЮТ!! Уже один раз проявили &quot;добрую волю&quot; в отношении жЫдо-бандэровцев после ВОВ. Чем закончилось? Через сколько десятилетий эта гадость снова гадит и Украине, и России?!!
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12 час.

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