Украина и Россия якобы снова ведут переговоры о взаимном отказе от обстрелов энергетики – Financial Times

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Нечего играть с ними в дипломатию Однозначно её надо стирать с лица земли , а её народ делать изгоями на Запад , который хотел скорой победы над Россией и оккупировать таким образом земли украины , завладев (её) нашими ресурсами и полностью активами .Ну а всё это конечно заграбастали потом США , а тому же Западу остались бы крохи в виде управления оставшимся стадом и только .Запад только номинально владел бы большей частью земель , а активы все были бы в руках американцев .Остальные земли использовали до поры до времени остальное вороньё , что успело выкупить у украины в начальный период оккупации . но янки не дадут им спокойно развиваться и их эксплуатировать и заберут себе . А что в таком случае получила бы Россия . Потеря самой промышленной республики , базы через километр по границе , потерю выхода в Чёрное Море и выход из Балтийского моря и кучу врагов . Вообще в таких случаях лапы к верху подымают . Вот что такое любые переговоры . Заметьте , что вся Азия была бы уже не с нами . А далее незавидная нарезка остатков России на кусочки и растаскивания по соседям , но власть была бы одна -у американцев . Ну и как нужны нам эти переговоры ? А как использовали бы население России вы уже видите проявления во многих частях света и у нас в стране