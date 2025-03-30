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Фронтовая хроника! Страшные потери ВСУ: один удар уничтожил элиту боевиков и наемников

Фронтовая хроника! Страшные потери ВСУ: один удар уничтожил элиту боевиков и наемников

ВСУ потеряли до 1325 военнослужащих за сутки в зоне СВО. Подразделения группировки войск «Центр» успешно продвинулись вперёд и завершили освобождение населённого пункта Запорожье в Донецкой Народной Республике.

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