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Расшифровка маркировки нержавеющей стали

Расшифровка маркировки нержавеющей стали

Нержавеющая сталь — один из самых универсальных материалов современности, широко применяемый в промышленности, строительстве, медицине и быту благодаря своей коррозионной стойкости, прочности и эстетическим качествам.

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