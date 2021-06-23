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В Кузбассе волонтеры будут говорить с жителями о возможных побочных эффектах после прививки от коронавируса

В Кузбассе волонтеры будут говорить с жителями о возможных побочных эффектах после прививки от коронавируса

За последние сутки в области выявлено – 138 случаев. 3 человека скончались. 69 выписаны. Прирост заболеваемости есть и среди молодежи.

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