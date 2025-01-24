Врач Лунев: при острых инфекциях нельзя есть еду температурой ниже 15 градусов

Всем пациентам с острым тонзиллофарингитом (ангиной) и другими острыми инфекциями рекомендуется избегать холодной пищи и придерживаться определенной диеты, при которой температура еды должна быть выше 15 градусов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии