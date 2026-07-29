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ФСБ заявила о вербовке российской молодежи спецслужбами Украины через чат-бот «Дайвинчик»

ФСБ заявила о вербовке российской молодежи спецслужбами Украины через чат-бот «Дайвинчик»

С июля 2025 года задержаны 46 человек, которых шантажом принуждали к терактам и поджогамФедеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании 46 молодых людей, которые были завербованы украинскими спецслужбами для совершения терактов и диверсий.

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