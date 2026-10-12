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Царьград

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Робот неприлично домогался девушки возле ресторана в Германии

Робот неприлично домогался девушки возле ресторана в Германии

Но накажут человека. Если смогут доказать. В Кёльне полиция расследует инцидент, в котором робот в образе "Железного человека" домогался до 16-летней девушки.

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