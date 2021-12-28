Талибы открыли огонь по устроившим протест в Кабуле женщинам

Члены запрещенного в России движения "Талибан", захватившего ранее власть в Афганистане, открыли огонь по женщинам, которые утром во вторник, 28 декабря, организовали демонстрацию в Кабуле.
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