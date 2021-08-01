Вечер с Владимиром Соловьевым. Нарышкин поделился догадкой о Псаки

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин с иронией предположил, что тезисы про якобы "проблемы" президента России Владимира Путина американскому лидеру Джо Байдену готовили не разведслужбы США, а пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.