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Вечер с Владимиром Соловьевым. Нарышкин поделился догадкой о Псаки

Вечер с Владимиром Соловьевым. Нарышкин поделился догадкой о Псаки

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин с иронией предположил, что тезисы про якобы "проблемы" президента России Владимира Путина американскому лидеру Джо Байдену готовили не разведслужбы США, а пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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