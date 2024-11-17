18 фото и историй, после просмотра которых по телу будто разливается приятное тепло ностальгии

А у вас бывало такое, что вы заехали к родителям или другим родственникам и случайно в шкафу нашли то, от чего аж слезы на глаза навернулись? Это был какой-то предмет из детства, который тут же вызвал воспоминания.
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