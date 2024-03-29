Эмин Агаларов объяснил причины закрытых дверей во время эвакуации из «Крокуса» Елена ГалицкаяВслед за трагическими событиями, произошедшими вечером 22 марта в «Крокус сити холле», музыкант и бизнесмен Эмин Агаларов выступил с объяснением относительно закрытых дверей, замеченных на видео во время эвакуации людей из здания, передают журналисты сайта ftimes.
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