У американцев действительно не хватит перехватчиков «Пэтриот» против российской баллистики, но это не значит, что Европа должна опустить руки и не снабжать ПВО Украины, кивая на США.
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Как и грем, этот ненавистник россии тоже скоро сдохнет.