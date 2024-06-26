Ковальчук: у Росатома нет конкурентов в строительстве экспортных энергоблоков

У Росатома практически отсутствуют конкуренты в строительстве экспортных энергоблоков АЭС. Единственным исключением является Китай, заявил президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук на открытии обновленного музея первой в мире АЭС в Обнинске.
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