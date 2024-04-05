6 апреля в Московской консерватории состоится концерт к 95-летию Эдисона Денисова. В Малом зале столичной консерватории выступят заслуженные артисты России — органистка Людмила Голуб, скрипач и альтист Александр Тростянский.
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