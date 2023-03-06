Военное обозрение

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На канале CNN: Если ВСУ не отступят из Бахмута, их может ожидать моральный удар в связи с окружением тысяч солдат

На канале CNN: Если ВСУ не отступят из Бахмута, их может ожидать моральный удар в связи с окружением тысяч солдат

Очередной репортаж о том, что происходит в Артёмовске (Бахмуте) вышел в эфире американского ТВ. К обсуждению темы подключились репортёры и эксперты, в том числе на одном из крупнейших рупоров Демпартии США – канале CNN.

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