Федорищев планирует установить в Самаре еще 5 фонтанов

В Самарской области продолжается активная работа по улучшению городской среды. Временно исполняющий обязанности губернатора Вячеслав Федорищев провел встречу с мэром Еленой Лапушкиной, на которой они обсудили вопросы городского благоустройства.
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