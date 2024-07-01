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Федорищев планирует установить в Самаре еще 5 фонтанов

Федорищев планирует установить в Самаре еще 5 фонтанов

В Самарской области продолжается активная работа по улучшению городской среды. Временно исполняющий обязанности губернатора Вячеслав Федорищев провел встречу с мэром Еленой Лапушкиной, на которой они обсудили вопросы городского благоустройства.

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Наталия Сорокина
Фонтаны - это всегда первое украшение города! Фонтаны и зелёные аллеи!
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