Зеленые не намерены вмешиваться в сертификацию оператора Северного потока - 2

БЕРЛИН, 8 января. /ТАСС/. Претендент на пост главы германской партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур заявил, что зависимость ФРГ от российского газа является проблемой, однако без газа из РФ стране не удастся покрыть потребности в энергоресурсах.