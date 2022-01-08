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Зеленые не намерены вмешиваться в сертификацию оператора Северного потока - 2

Зеленые не намерены вмешиваться в сертификацию оператора Северного потока - 2

БЕРЛИН, 8 января. /ТАСС/. Претендент на пост главы германской партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур заявил, что зависимость ФРГ от российского газа является проблемой, однако без газа из РФ стране не удастся покрыть потребности в энергоресурсах.

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