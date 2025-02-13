Вентиляция не всегда на пользу, итальянские короли Армении и город, где запрещено не иметь оружия.

Сегодня сборник новостей, никак друг с другом не связанных, но от этого не менее интересных. В последнее время очень интересно наблюдать тенденции, когда то, что еще вчера предъявлялось как безупречное и полезное, на деле оказывается совсем неправильным и даже вредным.