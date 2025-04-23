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Артета о 2:2 с «Кристал Пэлас»: «Разочарованы результатом и игрой. «Арсеналу» не хватило стабильности в действиях, чтобы доминировать»

Матч 34-го тура АПЛ завершился ничьей со счетом 2:2. «Мы разочарованы результатом и игрой. Нам не хватило стабильности в действиях, чтобы доминировать в игре.

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