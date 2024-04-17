Такер Карлсон опубликовал интервью с Павлом Дуровым. Оно длится час

Журналист обсудил с бизнесменом Telegram, давление со стороны американских властей и покупку "Твиттера" Илоном Маском Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с основателем Telegram Павлом Дуровым.
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