В Приморском крае сотрудники полиции и курсанты юринститута МВД провели профориентационное мероприятие для школьников

В рамках проведения Всероссийской акции «Студенческий десант» сотрудники МО МВД России «Дальнереченский» вместе с курсантами Дальневосточного юридического института МВД России выступили организаторами мероприятия для учащихся 10 и 11 классов.
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