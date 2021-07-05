Григорий Явлинский стращает нас развалом России, если мы не подчинимся западу

Темы дняПолитикаГригорий Явлинский стращает нас развалом России, если мы не подчинимся западу Злой хомяк Гриша Явлинский просто уникальное явление нашей политики. Его партия редко набирала реально много голосов.Вернуться к статье5829НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАстон Мартинбыло бы странно от укра слышать другое направление развития кроме как западное , собственно уже оскомина от западного влияния наступила в острой фазеЛеонид АлексеевДа какой же Гриня укр,он чистопородный яврей!Кремлебот ПутинаОн чистопородный ЗАПАДЕНСКИЙ еврей.Сергей НиколаевичАшотВсем давно понятно кто такой гриша явлинский. Это чмо прозападное... Его бесит что о нём давно все забыли)АПАЛЕКСАНДР ПУГОВКИНЕсли мы не отвернем от Запада, то точно развалимся.Александр ПлоховАвторишка.а ты кто такой?Со своей категоричностью?Заказной писака?Сколько получаешь в штабе ЕдРо серебрянников в евро?Маринаа себя вы плюсанули, чтобы думать, что хоть кто-то поддерживает вас?)))ВДвалерий двойнишниковЧо сказать то хотели?NNataВсе так, только аппетит приходит во время еды, и им этого мало. Им хотелось бы вернуть времена крепостничества- это в лучшем случае, а в худшем - все по программе А.Гитлера. Не нужна им страна Россия, а вот сырьевой бесплатный придаток - в самый раз. Белые рабы, выносливые, красивые - все лучше чем арабские мигранты.СКСергей КаверинДавай про признание ЛГБТ факты в студию, потом и про ювеналку спрошу.Алексей Андреевичэто обычная кликуша-всепропальщина на окладе, вы чего? )))) она везде такое пишетВладимир ЛисуковА где Гриня? По прежнему в России. Дурака спасёт только пыльный мешок об его больную голову и замшелые мозги.Валерий ПашнинКакой Григорий был таким он и остался. И приемник у него такой же. Яблоко работает, но только не на Россию.Ruslan PimkinИнтересно за сколько купили Григория ?Горский ВикторКаждый судит по своей испорченности!Алексей Андреевичон бесплатный) кому такое дурак бесполезный за деньги нужен?Ruslan PimkinИнтересно за сколько купили Григория ?Влад и мирОт Яблока остался один огрызок в лице Гриньки львовского! И тот червивый!В ВПросто глупый холуй.МВмихаил валеевА 500 дней забыли ?Горский ВикторТак их не стали выполнять, А ПОТОМУ ОН И ПОДАЛ В ОТСТАВКУ! По крайней мере, в отличие от последователей, он был принципиален.Владимир ЕфимкинМрази!AalpinistdagДУРАКОМ был,ДУРАКОМ и остался МРАЗЬ!Михаил АбросимовПора грине на родину, в львов..Владислав ВладиславЯвлинский, езжай нахрен в Европу.Горский ВикторПусть остаются дураки, вроде вас!ЯЯнаНе подчиняться надо, а налаживать дружеские отношения с компромиссами при необходимости.ЛГЛюдмила ГрабоваЯвлинскому надо объединиться с Гейропой и съезжать туда жить! Ну кто ему мешает. Так нет, живёт в России и навязывает их указки и ценности. Обойдёмся и без его указок.АРАлександр РакитинТак за это ему и платят. А в Европе кому он будет нужен?КотищевКогда окочурится отправим его гробик в любимую Гейропу.Анфиса ИвановаЯвлинский, Явлинский...скоморох программы " 500 дней"... Из программы "... 1 сентября 1990 года программа «500 дней» была подготовлена и утверждена Верховным Советом РСФСР, после чего ее представили на рассмотрение Верховному Совету СССР. Саму программу предлагалось реализовать в четыре этапа. В течение первых 100 дней должны были быть проведены приватизация жилья, земельных участков, мелких предприятий и акционирование заводов и фабрик. Затем, на втором этапе, в течение 150 дней, предстояло либерализовать цены, на третьем 150-дневном этапе – стабилизировать рынок и, наконец, на четвертом этапе – начать подъем отечественной экономики. На словах всё - легко. А на деле... Главная идея программы заключалась в сохранении республик в составе Союза на новых условиях, постепенной либерализации цен и рынков, последовательной и разумной приватизации через акционирование и т. д. То есть это был очень мягкий и поступательный вариант реформ, так как еще сохранялись шансы на «мягкое» вхождение в рынок. ...." Прошло ни много ни мало 30 лет, появилось почти два новых поколения людей, которые, по Я влинскому, должны были жить ВСЕ зажиточно, ВСЕ иметь жилье...Только воровская приватизация состоялась из этой программы - больше ничего для народа обнадеживающего, а ещё и напротив : он и его реформаторы вместе с Елцыным народ обокрали...ИИскандерГирш Явлинский на президентских выборах получил без малого вдвое меньше голосов, чем Ксюха Собчак. Собственно это всё, что нужно о нём знать. Впрочем, это не мешает московскому быдлу голосовать на муниципальных выборах за яблочных червяков.РБРусский Крым Смерть бандеровцамГриша Явлинский - обыкновенный бандеровец, как по духу, так и по роду своего происхождения!!! Гнать эту тварь бандерлоговскую поганой метлой из России как и миллионы его соплеменников оккупировавших в поисках работы просторы России!!!АМАнатолий Мальцевнедруг России.VGVasily GolovРоссия пыталась вступить в НАТО- не приняли.Ограничились содейсвиями. Теперь Евросоюз. Что он даст России и ЕС?Общие природные ресурсы,общие моря и Северный морской путь.Игра Беккера с Шеварнадзе во сколько обошлась российским рыбакам? Не знаете потери от Вашего Раздела продукции Сахалин. Инвестор окупил трижды свои деньги. Делили не прибыл,а натуральный продукт по себестоимости.Инвестор сам продавал нефть и газ по мировым ценам. 18$/бар продавали по 70$.БОБорис ОсиповГорский ВикторАвтор мизинца Явлинского не стоит, а выёживается как муха на стекле! Ежели такой патриот, то чего скрываться то? Или "независимый" из "ЕДРЕНИ-ФЕНИ"?АРАлександр РакитинДо чего же, вы жиды упертые. Заткнись ты, наконец. Надоел уже.Горский Виктор75 лет, мудаку, а всё с совдеповских времён привык, что думают только евреи, ибо считалось, что каждые еврей - прирождённый русский писатель (композитор, музыкант, артист, физик, экономист,...)! Успокойся, все думающие евреи, в основном , уехали! Если не просрал свои мозги по пьяни, попробуй начать думать! И прежде чем разевать рот, соображай, если есть чем, и трепись по делу.АРАлександр РакитинТы четко следуешь "Катехизису еврея в СССР". А вот к каким евреям ты относишь себя? Ведь думающие давно покинули Россию. Вывод: ты еврей из категории дебилов, который Земле обетованной не нужен. Так что сиди и не попердывай из-за угла, а то плохо кончишь.Валерий ВорожищевА разве этого жида ещё не пристрелили?Валерий ВорожищевА разве этого жида ещё не пристрелили?Эдуард ИвоненА пошёл Явлинский куда подальше.Елена ЩербаковаЯвлинский! Почем яблочки?Александр БурцевИ ведь этого гришу 1,5% ещё кто-то слушаетАлексей Андреевичза него тупорогие москвичи только голосуют. в большинстве регионов даже представительства партии нет, а если и есть, то там фрики и огрызки одниВладимир БарышевОпять из какой то норки, выполз этот мудак, с червяками в башке!Геннадий РязановВо блин ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДЭБИЛ, ВЫСТУПИЛ КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИТИК ! ВЛАСОВ ТОЖЕ НАМ ГРОЗИЛ ГИБЕЛЬ ОТ ГИТЛЕРОВСКОГО РЕЖИМА В СЛУЧАЕ ЕСЛИ НЕ ЛЯЖЕМ ПОД ГЕРМАНИЮ , А ГЕРМАНИЮ МЫ РАЗДОЛБИЛИ НАЧИСТО И ХАЛУЯ ВЛАСОВА ОТПРАЫИЛИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ - В ПРЕИСПОДНЮ ! ТАК ,ЧТО НЕ БАЛУЙСЯ ИДИ КУДА ВЫБРАЛ СВОЙ ПУТЬ, ЛЮДЯМ НЕ НАВЯЗЫВАЙ ГЛУПЫЕ ИДЕИ - ТЫ ДЛЯ СССР БЫЛ БОЛТУНОМ МЕШАЮЩИМ ЛЮДЯМ И СПЕЦИАЛИСТАМ ДУМАТЬ И ДЕЛАТЬ, МАЛО ГЛУПОСТЕЙ БЫЛО? ТЕПЕРЬ И В РОССИЮ ЛЕЗЕШЬ! УСПОКОЙСЯ , НЕУЖЕЛИ ТЫ НЕ ПОНЯЛ КАК НАРОД К ТВОИМ ИДЕЯМ ОТНОСИТСЯ - " ГЕНИЙ ТЫ НАШ ВСЕРОССИЙСКОГО РАЗЛИВА" А НАРОД НЕ ВЛАСТЬ ,НЕ РЕЖИМ - КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОБЛАСКАТЬ , А МОЖЕТ И ПО ЗАДНИЦЕ НАДОВАТЬ И ПОКРУЧЕ МЕРЫ ПРИНЯТЬ , НО ЭТО РЕЖИМ И ВЛАСТЬ , С НАРОДОМ ПОСЕРЬЁЗНЕЙ - СТАЛИН И ТОТ БОЯЛСЯ С НАРОДОМ ЗАИГРЫВАТЬ!TAYPANХгриня Явлинский, а правильнее ЕБлинский и его партЕя ЕблоХо. Этот шляховский жидёныш с отъевшейся харей, ВСЕГДА много своим языком поганым болтал, но всегда только во вред нашей стране. Одни лозунги и примитивщина в мозговом мышлении этого нулевого в политике гуманоида ничего полезного для народа России не выдавала. И сейчас снова отравляет воздух своими вонючими идеями и поддерживает этим геероповские настроения. Катил бы ты Хгриня в свою любимую Шляхопердию - Польшу, и не отравлял своим дебилизмом жизнь российских людей. Тебе не место в России.СНСидор НездиймыногаДавайте посмотрим, насколько прав в своих воззрениях Явлинский. Ведь для ЕС самое главное - не допустить тесной связи РФ и Китая. Возникает вопросы: - А зачем ЕС это надо? Что, такая связь угрожает существованию ЕС? Но ведь эту же политику проводит и США, но уже по другой причине. Эта причина - переход от однополярного мира (во главе с США) к многополярному, в котром гегемонизму США места не будет. То есть, ЕС полностью действует в интересах США. Уже поэтому Ялывлинский обманывает всех (а возможно и себя самого), говоря о том, что связь РФ и ЕС позволит создать второй полюс силы. Теперь относительно развала РФ в том случае, если такая связь не состоится. Начнем с того, что для установления такой связи должны существовать определенные условия. А на самом деле к РФ применяются санкции различного вида. Ну скажите, будете дружить с соседом, если он делает одни пакости? При этом главный обман Явлинского заключается в том, что в случае связи РФ с ЕС такой раскол неминуем. Почему? Да просто потому, что ЕС (да и США тоже) РФ как целостное государство не нужна, а нужны ее минеральные богатства. Можно продолжать и дальше, но это все же комментарий, а не статьяГорский ВикторПросветитесь, чтоб не стать со временем "сидоровой козой" - https://yandex.ru/turbo/argumenti.ru/s/society/2021/02/711142Алексей АндреевичЕС давно выродилась в кучку лимитрофов под американской пяткой. ни шагу не могут сами. их политики просто жалкие. и вот зачем нам туда, в это сборище импотентов?Владимир УшкалПоменьше бы было таких жидов и СССР был бы!!!!! Один В.В.ПУТИН сам воевать не может. потому что у него олигархи жиды окружили и все без волос на голове.Валерий ШтутинЯвлинский много программ выдвигал, но ни одну из них даже не начинал. Не берусь судить, не давали ему, или сам уходил, но это факт. Первая его программа была еще во времена СССР и называлась "500 дней". Потом с ним захотел работать Примаков, будучи премьером, но Явлинский отказался, заявив, что он придет только со своей командой, а не один. Много критиковал Гайдара. В общем, не совсем понятная личность, не хочу его ругать, но и хвалить тоже.Валерий Антохинон родной видать уже давно подчинился западуТТатьянаВремя таких явлинских прошло, они похоже так и не поняли...Комментировать
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