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Григорий Явлинский стращает нас развалом России, если мы не подчинимся западу

Григорий Явлинский стращает нас развалом России, если мы не подчинимся западу

Злой хомяк Гриша Явлинский просто уникальное явление нашей политики. Его партия редко набирала реально много голосов.

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5829
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Астон Мартин
было бы странно от укра слышать другое направление развития кроме как западное , собственно уже оскомина от западного влияния наступила в острой фазе
Леонид Алексеев
Да какой же Гриня укр,он чистопородный яврей!
Кремлебот Путина
Он чистопородный ЗАПАДЕНСКИЙ еврей.
Сергей Николаевич
Ашот
Всем давно понятно кто такой гриша явлинский. Это чмо прозападное... Его бесит что о нём давно все забыли)
АЛЕКСАНДР ПУГОВКИН
Если мы не отвернем от Запада, то точно развалимся.
Александр Плохов
Авторишка.а ты кто такой?Со своей категоричностью?Заказной писака?Сколько получаешь в штабе ЕдРо серебрянников в евро?
Марина
а себя вы плюсанули, чтобы думать, что хоть кто-то поддерживает вас?)))
валерий двойнишников
Чо сказать то хотели?
Nata
Все так, только аппетит приходит во время еды, и им этого мало. Им хотелось бы вернуть времена крепостничества- это в лучшем случае, а в худшем - все по программе А.Гитлера. Не нужна им страна Россия, а вот сырьевой бесплатный придаток - в самый раз. Белые рабы, выносливые, красивые - все лучше чем арабские мигранты.
Сергей Каверин
Давай про признание ЛГБТ факты в студию, потом и про ювеналку спрошу.
Алексей Андреевич
это обычная кликуша-всепропальщина на окладе, вы чего? )))) она везде такое пишет
Владимир Лисуков
А где Гриня? По прежнему в России. Дурака спасёт только пыльный мешок об его больную голову и замшелые мозги.
Валерий Пашнин
Какой Григорий был таким он и остался. И приемник у него такой же. Яблоко работает, но только не на Россию.
Ruslan Pimkin
Интересно за сколько купили Григория ?
Горский Виктор
Каждый судит по своей испорченности!
Алексей Андреевич
он бесплатный) кому такое дурак бесполезный за деньги нужен?
Ruslan Pimkin
Интересно за сколько купили Григория ?
Влад и мир
От Яблока остался один огрызок в лице Гриньки львовского! И тот червивый!
В В
Просто глупый холуй.
михаил валеев
А 500 дней забыли ?
Горский Виктор
Так их не стали выполнять, А ПОТОМУ ОН И ПОДАЛ В ОТСТАВКУ! По крайней мере, в отличие от последователей, он был принципиален.
Владимир Ефимкин
Мрази!
alpinistdag
ДУРАКОМ был,ДУРАКОМ и остался МРАЗЬ!
Михаил Абросимов
Пора грине на родину, в львов..
Владислав Владислав
Явлинский, езжай нахрен в Европу.
Горский Виктор
Пусть остаются дураки, вроде вас!
Яна
Не подчиняться надо, а налаживать дружеские отношения с компромиссами при необходимости.
Людмила Грабова
Явлинскому надо объединиться с Гейропой и съезжать туда жить! Ну кто ему мешает. Так нет, живёт в России и навязывает их указки и ценности. Обойдёмся и без его указок.
Александр Ракитин
Так за это ему и платят. А в Европе кому он будет нужен?
Котищев
Когда окочурится отправим его гробик в любимую Гейропу.
Анфиса Иванова
Явлинский, Явлинский...скоморох программы " 500 дней"... Из программы "... 1 сентября 1990 года программа «500 дней» была подготовлена и утверждена Верховным Советом РСФСР, после чего ее представили на рассмотрение Верховному Совету СССР. Саму программу предлагалось реализовать в четыре этапа. В течение первых 100 дней должны были быть проведены приватизация жилья, земельных участков, мелких предприятий и акционирование заводов и фабрик. Затем, на втором этапе, в течение 150 дней, предстояло либерализовать цены, на третьем 150-дневном этапе – стабилизировать рынок и, наконец, на четвертом этапе – начать подъем отечественной экономики. На словах всё - легко. А на деле... Главная идея программы заключалась в сохранении республик в составе Союза на новых условиях, постепенной либерализации цен и рынков, последовательной и разумной приватизации через акционирование и т. д. То есть это был очень мягкий и поступательный вариант реформ, так как еще сохранялись шансы на «мягкое» вхождение в рынок. ...." Прошло ни много ни мало 30 лет, появилось почти два новых поколения людей, которые, по Я влинскому, должны были жить ВСЕ зажиточно, ВСЕ иметь жилье...Только воровская приватизация состоялась из этой программы - больше ничего для народа обнадеживающего, а ещё и напротив : он и его реформаторы вместе с Елцыным народ обокрали...
Искандер
Гирш Явлинский на президентских выборах получил без малого вдвое меньше голосов, чем Ксюха Собчак. Собственно это всё, что нужно о нём знать. Впрочем, это не мешает московскому быдлу голосовать на муниципальных выборах за яблочных червяков.
Русский Крым Смерть бандеровцам
Гриша Явлинский - обыкновенный бандеровец, как по духу, так и по роду своего происхождения!!! Гнать эту тварь бандерлоговскую поганой метлой из России как и миллионы его соплеменников оккупировавших в поисках работы просторы России!!!
Анатолий Мальцев
недруг России.
Vasily Golov
Россия пыталась вступить в НАТО- не приняли.Ограничились содейсвиями. Теперь Евросоюз. Что он даст России и ЕС?Общие природные ресурсы,общие моря и Северный морской путь.Игра Беккера с Шеварнадзе во сколько обошлась российским рыбакам? Не знаете потери от Вашего Раздела продукции Сахалин. Инвестор окупил трижды свои деньги. Делили не прибыл,а натуральный продукт по себестоимости.Инвестор сам продавал нефть и газ по мировым ценам. 18$/бар продавали по 70$.
Борис Осипов
Горский Виктор
Автор мизинца Явлинского не стоит, а выёживается как муха на стекле! Ежели такой патриот, то чего скрываться то? Или "независимый" из "ЕДРЕНИ-ФЕНИ"?
Александр Ракитин
До чего же, вы жиды упертые. Заткнись ты, наконец. Надоел уже.
Горский Виктор
75 лет, мудаку, а всё с совдеповских времён привык, что думают только евреи, ибо считалось, что каждые еврей - прирождённый русский писатель (композитор, музыкант, артист, физик, экономист,...)! Успокойся, все думающие евреи, в основном , уехали! Если не просрал свои мозги по пьяни, попробуй начать думать! И прежде чем разевать рот, соображай, если есть чем, и трепись по делу.
Александр Ракитин
Ты четко следуешь "Катехизису еврея в СССР". А вот к каким евреям ты относишь себя? Ведь думающие давно покинули Россию. Вывод: ты еврей из категории дебилов, который Земле обетованной не нужен. Так что сиди и не попердывай из-за угла, а то плохо кончишь.
Валерий Ворожищев
А разве этого жида ещё не пристрелили?
Валерий Ворожищев
А разве этого жида ещё не пристрелили?
Эдуард Ивонен
А пошёл Явлинский куда подальше.
Елена Щербакова
Явлинский! Почем яблочки?
Александр Бурцев
И ведь этого гришу 1,5% ещё кто-то слушает
Алексей Андреевич
за него тупорогие москвичи только голосуют. в большинстве регионов даже представительства партии нет, а если и есть, то там фрики и огрызки одни
Владимир Барышев
Опять из какой то норки, выполз этот мудак, с червяками в башке!
Геннадий Рязанов
Во блин ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДЭБИЛ, ВЫСТУПИЛ КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИТИК ! ВЛАСОВ ТОЖЕ НАМ ГРОЗИЛ ГИБЕЛЬ ОТ ГИТЛЕРОВСКОГО РЕЖИМА В СЛУЧАЕ ЕСЛИ НЕ ЛЯЖЕМ ПОД ГЕРМАНИЮ , А ГЕРМАНИЮ МЫ РАЗДОЛБИЛИ НАЧИСТО И ХАЛУЯ ВЛАСОВА ОТПРАЫИЛИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ - В ПРЕИСПОДНЮ ! ТАК ,ЧТО НЕ БАЛУЙСЯ ИДИ КУДА ВЫБРАЛ СВОЙ ПУТЬ, ЛЮДЯМ НЕ НАВЯЗЫВАЙ ГЛУПЫЕ ИДЕИ - ТЫ ДЛЯ СССР БЫЛ БОЛТУНОМ МЕШАЮЩИМ ЛЮДЯМ И СПЕЦИАЛИСТАМ ДУМАТЬ И ДЕЛАТЬ, МАЛО ГЛУПОСТЕЙ БЫЛО? ТЕПЕРЬ И В РОССИЮ ЛЕЗЕШЬ! УСПОКОЙСЯ , НЕУЖЕЛИ ТЫ НЕ ПОНЯЛ КАК НАРОД К ТВОИМ ИДЕЯМ ОТНОСИТСЯ - " ГЕНИЙ ТЫ НАШ ВСЕРОССИЙСКОГО РАЗЛИВА" А НАРОД НЕ ВЛАСТЬ ,НЕ РЕЖИМ - КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОБЛАСКАТЬ , А МОЖЕТ И ПО ЗАДНИЦЕ НАДОВАТЬ И ПОКРУЧЕ МЕРЫ ПРИНЯТЬ , НО ЭТО РЕЖИМ И ВЛАСТЬ , С НАРОДОМ ПОСЕРЬЁЗНЕЙ - СТАЛИН И ТОТ БОЯЛСЯ С НАРОДОМ ЗАИГРЫВАТЬ!
TAYPAN
Хгриня Явлинский, а правильнее ЕБлинский и его партЕя ЕблоХо. Этот шляховский жидёныш с отъевшейся харей, ВСЕГДА много своим языком поганым болтал, но всегда только во вред нашей стране. Одни лозунги и примитивщина в мозговом мышлении этого нулевого в политике гуманоида ничего полезного для народа России не выдавала. И сейчас снова отравляет воздух своими вонючими идеями и поддерживает этим геероповские настроения. Катил бы ты Хгриня в свою любимую Шляхопердию - Польшу, и не отравлял своим дебилизмом жизнь российских людей. Тебе не место в России.
Сидор Нездиймынога
Давайте посмотрим, насколько прав в своих воззрениях Явлинский. Ведь для ЕС самое главное - не допустить тесной связи РФ и Китая. Возникает вопросы: - А зачем ЕС это надо? Что, такая связь угрожает существованию ЕС? Но ведь эту же политику проводит и США, но уже по другой причине. Эта причина - переход от однополярного мира (во главе с США) к многополярному, в котром гегемонизму США места не будет. То есть, ЕС полностью действует в интересах США. Уже поэтому Ялывлинский обманывает всех (а возможно и себя самого), говоря о том, что связь РФ и ЕС позволит создать второй полюс силы. Теперь относительно развала РФ в том случае, если такая связь не состоится. Начнем с того, что для установления такой связи должны существовать определенные условия. А на самом деле к РФ применяются санкции различного вида. Ну скажите, будете дружить с соседом, если он делает одни пакости? При этом главный обман Явлинского заключается в том, что в случае связи РФ с ЕС такой раскол неминуем. Почему? Да просто потому, что ЕС (да и США тоже) РФ как целостное государство не нужна, а нужны ее минеральные богатства. Можно продолжать и дальше, но это все же комментарий, а не статья
Горский Виктор
Просветитесь, чтоб не стать со временем "сидоровой козой" - https://yandex.ru/turbo/argumenti.ru/s/society/2021/02/711142
Алексей Андреевич
ЕС давно выродилась в кучку лимитрофов под американской пяткой. ни шагу не могут сами. их политики просто жалкие. и вот зачем нам туда, в это сборище импотентов?
Владимир Ушкал
Поменьше бы было таких жидов и СССР был бы!!!!! Один В.В.ПУТИН сам воевать не может. потому что у него олигархи жиды окружили и все без волос на голове.
Валерий Штутин
Явлинский много программ выдвигал, но ни одну из них даже не начинал. Не берусь судить, не давали ему, или сам уходил, но это факт. Первая его программа была еще во времена СССР и называлась "500 дней". Потом с ним захотел работать Примаков, будучи премьером, но Явлинский отказался, заявив, что он придет только со своей командой, а не один. Много критиковал Гайдара. В общем, не совсем понятная личность, не хочу его ругать, но и хвалить тоже.
Валерий Антохин
он родной видать уже давно подчинился западу
Татьяна
Время таких явлинских прошло, они похоже так и не поняли...

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