“Ищут жертву”: на бородатых детей мигрантов жалуются в Магнитогорске

Царьград. Урал Фото: "Северный человек". Полиция отреагировала молниеносно. АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ Отдел полиции "Правобережный" при поддержке организации "Северный человек" провел профилактический рейд в ответ на обращения жителей.
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