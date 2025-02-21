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Израиль проведет "масштабную операцию" на Западном берегу в ответ на подрыв автобусов в пригороде Тель-Авива

Израиль проведет "масштабную операцию" на Западном берегу в ответ на подрыв автобусов в пригороде Тель-Авива

Израиль намерен провести ответную антитеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан. Такое решение принято на экстренном совещании в связи со взрывами автобусов в пригороде Тель-Авива, которое созвал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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