В ЕС предрекли Украине серьезные проблемы из-за нехватки снарядов

REUTERS/Stringer Лидеры Германии, Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов предупредили Украину о надвигающихся серьезных проблемах из-за нехватки снарядов и призвали европейские страны удвоить усилия по производству боеприпасов для Киева, ведь признаки того, что конфликт закончится в ближайшее время, пока отсутствуют.