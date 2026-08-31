В Екатеринбурге приостановлено строительство завода ноутбуков, инвестиции направлены на тренажёры БПЛА

Причины приостановки проекта связаны с неподготовленностью индустриального парка «Космос» в Новокольцовском Свердловской области, в котором предполагалось размещение завода.
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