Взять автокредит и заем наличными летом станет сложнее 

Банк России официально объявил, что с 1 июля увеличивает доплаты к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам на 25–40 % и вводит доплаты по автокредитам с долговой нагрузкой более 50 %.
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