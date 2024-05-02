Американцы начали отрабатывать переброску войск в Швеции

В Швеции начались учения НАТО, в рамках которых будет отработана переброска боевых подразделений США в северную часть Скандинавии, – сообщает в четверг, 2 мая, национальная телерадиовещательная компания Эстонии ERR.
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