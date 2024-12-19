Виктория Бекхэм ответила на обвинения в пластической операции

Супруга Дэвида Бекхэма объяснила, почему она выглядит иначе, чем раньше. Виктория Бекхем клянется, что у нее все "натуральное" LEGION-MEDIAЗвезды, которые готовы на любые ухищрения ради того, чтобы выглядеть моложе и совершеннее, как известно, не любят признаваться в том, что они побывали в руках пластических хирургов.