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Винисиус — первый нападающий «Реала» за 18 лет, совершивший 9 или более отборов в матче ЛЧ на «Сантьяго Бернабеу»

Винисиус — первый нападающий «Реала» за 18 лет, совершивший 9 или более отборов в матче ЛЧ на «Сантьяго Бернабеу»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор совершил 9 отборов в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов против «Интера».

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