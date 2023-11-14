Болельщика оштрафовали за меткий бросок стакана с пивом на «Газпром Арене»

Он целился в другого зрителя. Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал на 3 тыс. рублей болельщика, который метко кинул стакан с пивом в другого зрителя на матче FONBET Кубок России между «Зенитом» и «Балтикой».
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