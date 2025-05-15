🕌 Первые 76 мусульман отправились из Крыма в хадж Это паломничество в святые места в Саудовской Аравии, которое должен совершить каждый мусульманин хотя бы раз в жизни.
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🕌 Первые 76 мусульман отправились из Крыма в хадж Это паломничество в святые места в Саудовской Аравии, которое должен совершить каждый мусульманин хотя бы раз в жизни.