«АвтоВзгляд» рассказал, какие автомобили навсегда снимают с производства

Несколько моделей автомобилей могут исчезнуть с российского рынка к 2024 году. Производители сталкиваются с трудностями из-за экономического кризиса, что приводит к заморозке производства и сокращению модельного ряда.
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