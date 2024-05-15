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«АвтоВзгляд» рассказал, какие автомобили навсегда снимают с производства

«АвтоВзгляд» рассказал, какие автомобили навсегда снимают с производства

Несколько моделей автомобилей могут исчезнуть с российского рынка к 2024 году. Производители сталкиваются с трудностями из-за экономического кризиса, что приводит к заморозке производства и сокращению модельного ряда.

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