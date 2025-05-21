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Подали открытую банку: новые зацепки в деле погибшей на заборе пермячки

Подали открытую банку: новые зацепки в деле погибшей на заборе пермячки

Русский компас Надежда буквально не стояла на ногах. Фото: скрин видео с камеры наблюдения.

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Комментарии
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Eduard
Её споили и даж подсыпали,что бы была неуправляемая!
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3 час.
Eduard
Несчастный случай? Это тот кто так говорит,защищая негодяев мигрантов и просто мудаков которые член свой не знают куда вставить шляются пр барам с таблетками!
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3 час.
Eduard
Ей подсыпали некие таюлетки,или паленую водку,что ей стало плохо.А на забор такими силами она вообче залехть не могла.Всё клаета!
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3 час.
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