Русский компас Надежда буквально не стояла на ногах. Фото: скрин видео с камеры наблюдения.
Подали открытую банку: новые зацепки в деле погибшей на заборе пермячки
Комментарии
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Eduard
Её споили и даж подсыпали,что бы была неуправляемая!
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3 час.
Eduard
Несчастный случай? Это тот кто так говорит,защищая негодяев мигрантов и просто мудаков которые член свой не знают куда вставить шляются пр барам с таблетками!
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3 час.
Eduard
Ей подсыпали некие таюлетки,или паленую водку,что ей стало плохо.А на забор такими силами она вообче залехть не могла.Всё клаета!
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3 час.
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