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СМИ: Важное поручение Путина для Лаврова вызвало в США ярость

СМИ: Важное поручение Путина для Лаврова вызвало в США ярость

Авторы китайского издания «Baijiahao» рассказали, как важное поручение президента России Владимира Путина для главы МИД РФ Сергея Лаврова привело США в ярость.

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